Lessay Lessay Lessay, Manche Escape Game à l’abbaye de Lessay Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Manche

Escape Game à l’abbaye de Lessay Lessay, 3 novembre 2021, Lessay. Escape Game à l’abbaye de Lessay 2021-11-03 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-03

Lessay Manche Lessay Intrigues médiévales à l’abbaye de Lessay. Deux zones de jeux de 6 joueurs chacune sont proposées. Durée de la partie : 1 heure. A partir de 12 ans. 12€ par personne. Lieu de RDV communiqué lors de la réservation. Se présenter impérativement 30 minutes avant l’heure. Réservation obligatoire au 02 33 45 14 34 . Intrigues médiévales à l’abbaye de Lessay. Deux zones de jeux de 6 joueurs chacune sont proposées. Durée de la partie : 1 heure. A partir de 12 ans. 12€ par personne. Lieu de RDV communiqué lors de la réservation. Se présenter impérativement 30… tourisme@cocm.fr +33 2 33 45 14 34 http://www.tourisme-cocm.fr/ Intrigues médiévales à l’abbaye de Lessay. Deux zones de jeux de 6 joueurs chacune sont proposées. Durée de la partie : 1 heure. A partir de 12 ans. 12€ par personne. Lieu de RDV communiqué lors de la réservation. Se présenter impérativement 30 minutes avant l’heure. Réservation obligatoire au 02 33 45 14 34 . dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lessay, Manche Autres Lieu Lessay Adresse Ville Lessay lieuville 49.21779#-1.53038