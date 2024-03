Escape-game à l’Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde Caen, samedi 19 octobre 2024.

Escape-game à l’Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde Caen Calvados

Vendredi

Enfermés dans les cachots du XIXème siècle au sous-sol de l’abbaye, les joueurs devront faire preuve de cohésion et de réflexion afin de retrouver un dossier secret de la guerre franco-prussienne de 1870.

Min 4 pers / Max 6 pers. Durée 1h. À partir de 7 ans. Rdv au hall visiteurs dans la cour d’honneur de l’abbaye.

Fermé les lundis et mardis.

Réservation : https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr/

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19

fin : 2024-11-03

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie abbayeauxdames@normandie.fr

L'événement Escape-game à l'Abbaye aux Dames Caen a été mis à jour le 2024-03-07