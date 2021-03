Mézidon-Canon Les jardins de Canon Calvados, Mézidon-Canon Escape game à la recherche de la rose disparue Les jardins de Canon Mézidon-Canon Catégories d’évènement: Calvados

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin

Je suis la plus belle rose que la France ait jamais connue. Créée par Oudin, pépiniériste installé à Lisieux, j’atteste du dynamisme des rosiéristes du Calvados au XIXe siècle ! Chaque équipe dispose d’une malle contenant de nombreux coffres et messages codées pour lesquels il faudra observer le décor de la salle attentivement… et enfin retrouver cette sublime rose disparue ! Au fil de la progression du jeu les joueurs découvriront progressivement le nom, la couleur, le parfum de la rose en question ! Une tablette à leur disposition leur permettra de prendre des notes, ou encore de surveiller le compte à rebours …

4€ par personne en supplément du billet d’entrée : 8 € / 6 € (6 et 18 ans), gratuit < 6 ans

L’horloge tourne, en équipe résolvez les enigmes et retrouvez la rose disparue ! Les jardins de Canon Château de Canon, 14270 Mézidon-Canon Mézidon-Canon Calvados

