Escape Game à la grosse forge Aube Aube Catégories d’évènement: Aube

Orne

Escape Game à la grosse forge Aube, 21 mai 2022, Aube. Escape Game à la grosse forge Rue de la Vieille Forge Musée de la grosse forge Aube

2022-05-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-21 23:00:00 23:00:00 Rue de la Vieille Forge Musée de la grosse forge

Aube Orne Aube L’Escape game est de retour à la Grosse Forge,

samedi 21 mai 2022 de 18h à 23h

Gratuit!

Réservation obligatoire par mail: forgeaube@orange.fr

Pour ceux qui sont venus l’an dernier, inutile de revenir, c’est le même

Durée approximative 1h ….

Si vous parvenez à vous échapper

Dernière entrée 22h.

Bon courage… Rue de la Vieille Forge Musée de la grosse forge Aube

