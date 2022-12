ESCAPE GAME A LA GLUCOSERIE Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

ESCAPE GAME A LA GLUCOSERIE
22 décembre 2022
48 Chemin de la Colombière, la glucoserie – Service Pays d'Art et d'Histoire
Épinal, Vosges

Vosges Une source anonyme a informé les renseignements secrets qu’un terroriste aurait placé des bombes dans différents lieux importants du patrimoine du Pays d’Epinal, elle a également indiqué que les différentes bombes seraient reliées par un détonateur principal présent à La Glucoserie Vous êtes des agents du gouvernement envoyés sur place pour trouver ce fameux détonateur et sauver le patrimoine local, mais méfiez-vous les lieux semblent avoir été piégés et vous n’êtes autorisés à rester sur les lieux que 60 minutes.

A partir de 10 ans.

Par groupes de 3-5 personnes.

Sur réservation uniquement sur le site: www.glucoserie.fr +33 3 56 32 11 12 http://www.laglucoserie.fr/ la glucoserie – Service Pays d’Art et d’Histoire 48 Chemin de la Colombière Épinal

