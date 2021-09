Nantes Quai des Antilles Loire-Atlantique, Nantes Escape game à la découverte des lieux historiques de Nantes. Quai des Antilles Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Escape game à la découverte des lieux historiques de Nantes. Quai des Antilles, 18 septembre 2021, Nantes. Escape game à la découverte des lieux historiques de Nantes.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Quai des Antilles

Devenez agents secrets et luttez contre l’Agence machiavélique Eclipse qui veut utiliser des antennes relais situées aux quatre coins de la ville pour orchestrer un grand piratage de données. Par John Doe Escape Game

Prévoir un smartphone chargé

Escape game à la découverte des lieux historiques de Nantes. Quai des Antilles Quai des Antilles Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Quai des Antilles Adresse Quai des Antilles Ville Nantes lieuville Quai des Antilles Nantes