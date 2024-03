Escape game | À la découverte de d’Artagnan Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts, samedi 18 mai 2024.

Escape game | À la découverte de d’Artagnan Dans un château au bord d’un fleuve se trouve un cabinet de curiosités au sein duquel un vieux collectionneur conserve des objets exceptionnels sur d’Artagnan. Samedi 18 mai, 18h00, 20h00 Musée Alexandre Dumas Réservation obligatoire au 03 23 96 23 30 ou musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:15:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:15:00+02:00

Réalisé par la Route Européenne d’Artagnan

En partenariat avec la Communauté de communes Retz-en-Valois

Animé par le Cercle d’escrime du Valois

Dans un château au bord d’un fleuve se trouve un cabinet de curiosités au sein duquel un vieux collectionneur conserve des objets exceptionnels sur d’Artagnan. Or ce lieu et son contenu courent un grand danger !

Suite à une tempête, l’eau du fleuve menace de tout inonder et il reste très peu de temps au collectionneur pour sauver ce trésor. Il doit de toute urgence ouvrir son coffre pour en extraire le précieux contenu mais il est fermé par douze cadenas et, dans l’affolement, il ne sait plus où il a caché les clés !

Venez l’aider à retrouver ses clés avant que cette collection unique ne soit emportée par les eaux.

Attention, cette mission ne sera pas des plus simples car vous devrez résoudre un enchainement d’énigmes pour arriver à vos fins.

Date : samedi 18 mai 2024

Horaires : de 18h à 19h15 et de 20h à 21h15

Durée : 1h15 par séance

Tarif : gratuit

Lieu : musée Alexandre Dumas

Public : public familial

Réservation obligatoire au 03 23 96 23 30 ou musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France 03 23 96 23 30 https://webmuseo.com/ws/musee-dumas [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 96 23 30 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr »}] [{« link »: « mailto:musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr »}] 24, Rue Demoustier, 02600, Villers-Cotterêts

escape game d’artagnan

© Canva