Escape Game à la Bibliothèque Saint-Corneille Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Escape Game à la Bibliothèque Saint-Corneille Compiègne, 14 mai 2022, Compiègne. Escape Game à la Bibliothèque Saint-Corneille Compiègne

2022-05-14 14:30:00 – 2022-05-14 15:30:00

Compiègne Oise Un vol a été commis dans le cellier par un mystérieux voleur ou une mystérieuse voleuse. C’est à toi de mener l’enquête pour découvrir le coupable ! Tu seras aidé par des indices laissés sur place… Réussiras-tu à résoudre cette affaire ? À partir de 8 ans, sur inscriptions au 03.44.23.57.57 et dans les bibliothèques ! Un vol a été commis dans le cellier par un mystérieux voleur ou une mystérieuse voleuse. C’est à toi de mener l’enquête pour découvrir le coupable ! Tu seras aidé par des indices laissés sur place… Réussiras-tu à résoudre cette affaire ? À partir de 8 ans, sur inscriptions au 03.44.23.57.57 et dans les bibliothèques ! +33 3 44 23 57 57 http://bibliotheques.compiegne.fr/evenements-public Un vol a été commis dans le cellier par un mystérieux voleur ou une mystérieuse voleuse. C’est à toi de mener l’enquête pour découvrir le coupable ! Tu seras aidé par des indices laissés sur place… Réussiras-tu à résoudre cette affaire ? À partir de 8 ans, sur inscriptions au 03.44.23.57.57 et dans les bibliothèques ! © Pixabay

Compiègne

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Ville Compiègne lieuville Compiègne Departement Oise

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/

Escape Game à la Bibliothèque Saint-Corneille Compiègne 2022-05-14 was last modified: by Escape Game à la Bibliothèque Saint-Corneille Compiègne Compiègne 14 mai 2022 Compiègne Oise

Compiègne Oise