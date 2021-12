Paris Bibliothèque Andrée Chedid Paris Escape Game à la bibliothèque Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bibliothèque Andrée Chedid, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Dans le cadre des Nuits de la lecture, les bibliothécaires vous proposent un Escape Game. Saurez-vous résoudre les énigmes et vous échapper à temps? Plongez dans l’univers horrifique de HP Lovecraft ! En équipe, vous devrez faire preuve de logique et d’observation pour trouver la clé du mystère et vous échapper. Attention, le temps vous est compté : 60 minutes maximum avant que les grands anciens envahissent la Terre Plongez dans l’univers horrifique de HP Lovecraft ! Bibliothèque Andrée Chedid 36 rue Émeriau 75015 Paris Paris Quartier de Grenelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00

