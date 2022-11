Escape Game à la Bibliothèque

Escape Game à la Bibliothèque, 19 novembre 2022, . Escape Game à la Bibliothèque



2022-11-19 15:00:00 – 2022-11-19 16:00:00 Escape GAME à la BibOC de Blangy en partenariat avec le centre de loisirs

2 créneaux possibles (14h ou 15h) – Durée : 1h00 Synopsis :

Le monde est sur le point d’exploser, nous avons besoin d’un équipe solide pour voyager sur les continents et sauver le monde ! Serez-vous apte à cette mission ?

Oui ? Dans ce cas … rejoignez-nous ! Infos et réservation : biboc76@gmail.com – 02 35 93 23 31 Escape GAME à la BibOC de Blangy en partenariat avec le centre de loisirs

biboc76@gmail.com +33 2 35 93 23 31

