Escape Game « à emporter » à la maison Schweighouse-sur-Moder, 1 janvier 2023, Schweighouse-sur-Moder Schweighouse-sur-Moder.

Escape Game « à emporter » à la maison

16 rue du ried Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

2023-01-01 – 2023-12-31

Schweighouse-sur-Moder

Bas-Rhin

Schweighouse-sur-Moder

EUR Ce concept se base sur le même principe qu’un Escape Game en salle, à la seule différence, vous le jouez de chez vous !

Nous avons mis un point d’honneur à vous proposer une activité tout aussi ludique que dans nos salles. C’est pourquoi nos Escapes Game à la maison sont à récupérer dans nos locaux.

Vous l’aurez compris, chez Locks Adventure nous vous proposons plus qu’un simple Escape Game sur papier !

Toujours en équipe et comme un Escape Game en salle, votre Aventure sera semée d’embûches. Vous allez devoir travailler en équipe, partager les informations et être bien organisé.

L’observation, la communication et l’organisation restent donc les maîtres mots pour réussir.

Toujours en équipe et comme un Escape Game en salle, votre Aventure sera semée d’embûches. Vous allez devoir travailler en équipe, partager les informations et être bien organisé.

L’observation, la communication et l’organisation restent donc les maîtres mots pour réussir.

+33 6 65 33 03 05

Schweighouse-sur-Moder

dernière mise à jour : 2022-12-22 par