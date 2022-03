Escape Game à Blangy sur Bresle Blangy-sur-Bresle, 9 mars 2022, Blangy-sur-Bresle.

Escape Game à Blangy sur Bresle Blangy-sur-Bresle

2022-03-09 – 2022-03-09

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Blangy-sur-Bresle

Venez déjouer les plans d’un diplomate japonais à l’occasion de cet escape game de 45min qui se déroulera à la bibliothèque municipale Odette Cléré de Blangy.

Au programme : Réflexion, écoute et esprit d’équipe, le tout dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Par groupe de 4 à 6 ou individuellement et à partir de 10 ans.

Gratuit mais sur inscription.

Infos et réservation : biboc76@gmail.com – 02 35 93 23 31

Venez déjouer les plans d’un diplomate japonais à l’occasion de cet escape game de 45min qui se déroulera à la bibliothèque municipale Odette Cléré de Blangy.

Au programme : Réflexion, écoute et esprit d’équipe, le tout dans une ambiance joyeuse et…

biboc76@gmail.com +33 2 35 93 23 31

Venez déjouer les plans d’un diplomate japonais à l’occasion de cet escape game de 45min qui se déroulera à la bibliothèque municipale Odette Cléré de Blangy.

Au programme : Réflexion, écoute et esprit d’équipe, le tout dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Par groupe de 4 à 6 ou individuellement et à partir de 10 ans.

Gratuit mais sur inscription.

Infos et réservation : biboc76@gmail.com – 02 35 93 23 31

Blangy-sur-Bresle

dernière mise à jour : 2022-03-02 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle