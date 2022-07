Escape Game #9 Dompierre-les-Ormes, 11 juillet 2022, Dompierre-les-Ormes.

Escape Game #9

2 Chemin du Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire Lab71 2 Chemin du Molard

2022-07-11 10:30:00 – 2022-08-31 12:00:00

Lab71 2 Chemin du Molard

Dompierre-les-Ormes

Saône-et-Loire

Venez en famille de 4 à 6 joueurs maximum (à partir de 8 ans minimum et avec la présence obligatoire d’au moins un adulte / accessible à tous) et plongez dans l’aventure pour résoudre avec votre équipe les nombreuses énigmes, ainsi que les mécanismes pour venir au bout de l’intrigue en 45 minutes.

En 2019, une météorite s’est écrasée sur Terre et une réaction extraterrestre a transformé nos poules en monstres dentés très agressifs envers l’homme : ces montres sèment la panique sur Terre. Un scientifique nommé Professeur Galactus a trouvé d’où venait la météorite et il décide de partir sur cette planète pour trouver un remède. Mais malheureusement, il meurt pendant son voyage de retour sur Terre. Heureusement, il a créé une machine sophistiquée qui permet de synthétiser et diffuser le remède.

Votre mission sera de rejoindre le vaisseau spatial, trouver le système de codage et diffuser l’antidote pour sauver l’humanité. Vous aurez besoin de l’intelligence de tous : il faudra trouver des objets cachés, activer des mécanismes et résoudre des énigmes pour sauver le monde.

Lab71@saoneetloire71.fr +33 3 85 50 37 10 http://www.lab71.fr/

Venez en famille de 4 à 6 joueurs maximum (à partir de 8 ans minimum et avec la présence obligatoire d’au moins un adulte / accessible à tous) et plongez dans l’aventure pour résoudre avec votre équipe les nombreuses énigmes, ainsi que les mécanismes pour venir au bout de l’intrigue en 45 minutes.

En 2019, une météorite s’est écrasée sur Terre et une réaction extraterrestre a transformé nos poules en monstres dentés très agressifs envers l’homme : ces montres sèment la panique sur Terre. Un scientifique nommé Professeur Galactus a trouvé d’où venait la météorite et il décide de partir sur cette planète pour trouver un remède. Mais malheureusement, il meurt pendant son voyage de retour sur Terre. Heureusement, il a créé une machine sophistiquée qui permet de synthétiser et diffuser le remède.

Votre mission sera de rejoindre le vaisseau spatial, trouver le système de codage et diffuser l’antidote pour sauver l’humanité. Vous aurez besoin de l’intelligence de tous : il faudra trouver des objets cachés, activer des mécanismes et résoudre des énigmes pour sauver le monde.

Lab71 2 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes

dernière mise à jour : 2022-07-08 par