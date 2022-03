Escape game : 60 mn pour trouver la plante qui vous sauvera ! Argentan, 23 avril 2022, Argentan.

Escape game : 60 mn pour trouver la plante qui vous sauvera ! Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan

2022-04-23 14:00:00 – 2022-04-23 15:30:00 Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes

Argentan Orne

Mêlant botanique et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses, petits et grands, à vivre une expérience originale et ludique.

Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et les ressources sur la botanique mis à disposition par Tela Botanica pour découvrir une plante miraculeuse pour sauver l’Humanité…

Mais attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite pour achever ce défi.

Sur inscription – à partir de 12 ans – durée 1h30 min.

Mêlant botanique et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses, petits et grands, à vivre une expérience originale et ludique.

Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe…

Mêlant botanique et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses, petits et grands, à vivre une expérience originale et ludique.

Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et les ressources sur la botanique mis à disposition par Tela Botanica pour découvrir une plante miraculeuse pour sauver l’Humanité…

Mais attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite pour achever ce défi.

Sur inscription – à partir de 12 ans – durée 1h30 min.

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan

dernière mise à jour : 2022-02-19 par