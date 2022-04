Escape game : “3615 Enigma” Salviac Salviac Catégories d’évènement: Lot

Salviac Lot Salviac Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque.

Équipe de 5 avec 1 adulte au minimum, en famille ou entre amis.

A partir de 15 ans

Durée : 1h. environ Vous êtes audacieux ? Vous aimez prendre des risques ? Mais aussi réfléchir ? Venez participer à l’ESCAPE GAME organisé par la bibliothèque à Salviac !

3615 Enigma est un escape game qui met en scène l'histoire des télécommunications, du morse au braille, du télégraphe optique au langage binaire, de Claude Chappe à Alan Turing. Le temps d'une aventure, vivez l'évolution des modes d'information et de communication! Le réemploi de matériels anciens (téléphone à cadran, minitel) confère à ce jeu un charme vintage. +33 9 67 34 62 43

