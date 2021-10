Saint-Genest-Malifaux Saint-Genest-Malifaux Loire, Saint-Genest-Malifaux Escape game 3615 Enigma Saint-Genest-Malifaux Saint-Genest-Malifaux Catégories d’évènement: Loire

Saint-Genest-Malifaux

Escape game 3615 Enigma Saint-Genest-Malifaux, 27 octobre 2021, Saint-Genest-Malifaux. Escape game 3615 Enigma 2021-10-27 – 2021-11-07 Médiathèque Impasse de la Mairie

Saint-Genest-Malifaux Loire Saint-Genest-Malifaux La France est en alerte ! Le système de refroidissement de la centrale nucléaire est à l’arrêt. La catastrophe peut survenir dans les heures qui viennent.

Essayez de l’empêcher en résolvant l’énigme.

Sur inscription (2 à 5 personnes). +33 4 77 79 10 00 dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de Tourisme du Pilat

Lieu Saint-Genest-Malifaux Adresse Médiathèque Impasse de la Mairie