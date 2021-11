Laon Centre des archives et bibliothèque départementales de l'Aisne Aisne, Laon Escape game 3615 Enigma Centre des archives et bibliothèque départementales de l’Aisne Laon Catégories d’évènement: Aisne

La France est en alerte. En raison d’un black-out, le système de refroidissement de la centrale nucléaire est à l’arrêt. La catastrophe peut survenir dans les heures qui viennent si les communications ne sont pas rétablies. La veille, Yan Edgar Jivres, mathématicien à la retraite, s’est donné la mort. Ces deux faits seraient-ils liés ? Et si la solution était dans l’exposition sur les télécommunications que l’universitaire devait inaugurer ce soir-là à la médiathèque ? Avis aux logiciens, cruciverbistes, linguistes, ou chiffreurs en herbe ! Avec votre équipe, vous disposez de 45 minutes pour triompher de cet escape game. L’occasion de traverser l’histoire des télécommunications, du télégraphe optique à la Machine énigma, du livre au minitel.

Sur inscription, 5 joueurs par session

Avis aux logiciens, cruciverbistes, linguistes, ou chiffreurs en herbe ! Avec votre équipe, vous disposez de 45 minutes pour triompher de cet escape game Centre des archives et bibliothèque départementales de l'Aisne Parc Foch Laon Avenue du Maréchal Foch 02000 Laon

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T15:30:00;2022-01-22T15:30:00 2022-01-22T17:00:00;2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:30:00;2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T20:00:00

