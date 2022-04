Escape Game, 3 août 2022, .

Escape Game

2022-08-03 – 2022-08-03

Les mercredis 6 juillet, 27 juillet, 3 août et 24 août à 11h, 14h30 et 16h

Venez aider le saunier à retrouver son passavant avant que les gabelous, les douaniers du sel, ne viennent vous arrêter !

Enfermés dans une salle, vous devrez résoudre les énigmes et prouver vos talents de sauniers si vous voulez échapper aux galères…

“Très chers associés,

J’ai le regret de devoir vous annoncer une fort mauvaise nouvelle : j’ai égaré mon passavant !

Je suis pourtant sûr de l’avoir rangé quelque part, mais impossible de mettre la main dessus.

Voilà qui est fort embêtant, car dans une heure je suis sensé partir vendre notre sel au village de Saint-Léonard, et il me faut obligatoirement ce document officiel de transport.

Si dans une heure vous n’avez pas retrouvé le passavant, les gabelous, les douaniers du sel, viendront nous contrôler, et nous serons pris pour des trafiquants et condamnés à l’amende, voire pis, à la prison ou aux galères.

Il faut absolument retrouver ce passavant, il en a va de la réputation de notre saline, mais aussi de notre avenir.

Bonne chance chers associés, et gare aux gabelous !”.

Le saunier, M. Hamel.

En raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, nos horaires d’ouverture et la programmation de nos évènements sont susceptibles d’être modifiés. Les mises à jours sont disponibles sur notre site internet, patrimoine.manche.fr

