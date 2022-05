Escape game

Escape game, 25 juin 2022, . Escape game

2022-06-25 – 2022-06-25 Escape game pour tous à partir de 8 ans.

Découverte du musée numérique Micro-Folie autour des arts maya et aztèque.

Messages à décoder, cadenas à ouvrir.

Expérience à vivre en famille. Adultes sans enfant bienvenus aussi.

Aucune connaissance préalable nécessaire. Tout est donné dans le jeu.

Gratuit mais réservation obligatoire au 06-24-65-91-56.

