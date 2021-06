Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay Escape Game 2021 « Trésor à double tour » Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay L’escape game « Trésor à double tour » est de retour cette année ! Au coeur du logis Moque-Souris…

Jean II, seigneur de Parthenay, organise un grand banquet en son château. Quelques malandrins à la solde de ses rivaux souhaitent profiter des festivités pour lui voler son trésor. Dans la peau d’un voleur, saurezvous sortir de cet escape game en évitant les pièges et en résolvant les énigmes à temps ? En équipe de 3 à 6 personnes, vous aurez une heure pour vous emparer du trésor caché dans la grosse tour de la Poudrière et échapper aux griffes des gardes ! Faites appel à votre logique et votre esprit d’équipe pour franchir les nombreux obstacles. Au terme vous attend la fortune ou la potence ! À vous de jouer !

Du 7 juillet au 31 août : du mercredi au samedi à 10h et 15h. Uniquement sur réservation. Tarif : 7€ par joueur

Rendez-vous : CIAP

dernière mise à jour : 2021-06-26

