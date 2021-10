Maîche Maîche Doubs, Maîche Escape Game 2.0 Maîche Maîche Catégories d’évènement: Doubs

Escape Game 2.0
Maîche, 22 octobre 2021 – 18 novembre 2021
EUR 15-28

Venez participer à un escape game 2.0 et résoudre l'énigme : Depuis 48 h Benjamin n'a donné aucune nouvelle. La procédure de sauvegarde est donc enclenchée. Il nous faut une équipe de nettoyeurs pour retrouver, avant les services secrets français, le cryptex qu'il a caché. Acceptez cette mission et entrez dans la loge pleine de son matériel pour décrypter toutes les indications qu'il a laissées à votre intention. Évidemment le temps est compté, il faudra faire vite…

contact@benjamindefrance.com
https://benjamindefrance.com/

