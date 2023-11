SPECTACLE : À TABLE !, 2 SPECTACLES AU MENU : « HOSTILE » + « MATHILDE & CLAIRE » Escape culturel Saint-Clément Craon Catégories d’Évènement: Craon

Mayenne SPECTACLE : À TABLE !, 2 SPECTACLES AU MENU : « HOSTILE » + « MATHILDE & CLAIRE » Escape culturel Saint-Clément Craon, 18 novembre 2023, Craon. Craon,Mayenne Compagnie Bakélite + Collectif Les Becs Verseurs !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 21:30:00. EUR.

Escape culturel Saint-Clément

Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire



Compagnie Bakélite + Collectif Les Becs Verseurs! ¡Compagnie Bakélite + Collectif Les Becs Verseurs! Compagnie Bakélite + Collectif Les Becs Verseurs! Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Craon, Mayenne Autres Lieu Escape culturel Saint-Clément Adresse Escape culturel Saint-Clément Ville Craon Departement Mayenne Lieu Ville Escape culturel Saint-Clément Craon latitude longitude 47.84838;-0.94862

Escape culturel Saint-Clément Craon Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/craon/