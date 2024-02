Escape crêpes à l’Écomusée site de Juillé Ecomusee Saulgé, jeudi 22 février 2024.

Escape crêpes à l’Écomusée La super recette des crêpes de Léon à l’Écomusée a été volée et on l’a dispersée sur le site de Juillé. Es-tu prêt à relever le défi et tout retrouver ? Réservation jusqu’au 20/02 Jeudi 22 février, 14h30 site de Juillé Ecomusee Sur réservation avant le 20/02, tarif 6,50 € par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T14:30:00+01:00 – 2024-02-22T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-22T14:30:00+01:00 – 2024-02-22T17:00:00+01:00

La super recette des crêpes de Léon à l’Écomusée a été volée et on l’a dispersée sur le site de Juillé. Es-tu prêt à relever le défi et tout retrouver ? Si tu y arrives, nous terminerons l’après-midi en faisant de délicieuses crêpes que nous partagerons au goûter ! Atelier encadré par Christophe.

site de Juillé Ecomusee 86500 saulgé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://ecomusee86.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.49.91.02.32 »}]

Atelier jeune enfants

ecomusee