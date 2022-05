ESCAPE COLO Centre Archipel Ethic Etapes, 22 juillet 2022, Beaumont Saint-Cyr.

du vendredi 22 juillet au dimanche 31 juillet à Centre Archipel Ethic Etapes

### Ton séjour A chaque jour une mission … la 1ère, construire une vraie équipe d’ami(e)s pour vivre ce séjour à 100%. Les suivantes consisteront à trouver les clefs pour sortir gagnant des différentes énigmes qui te seront proposées. A chaque fois, ingéniosité, entraide, interrogations, encouragements te seront nécessaires pour déjouer les pièges des différentes histoires … et au final, fous rires garantis. Cette colo, pas comme les autres, restera inoubliable parce que tu la vivras à fond, rythmée entre imaginaire et réalité. Et enfin, ta dernière mission sera de réaliser ton propre Escape Game …. Tout cela agrémenté par des activités sportives et culturelles et une journée sensationnelle au Parc du Futuroscope ### Hébergement Hébergement en camping aménagé sous tentes

695

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre Archipel Ethic Etapes 86130 BEAUMONT ST CYR Beaumont Saint-Cyr Vienne



