Escape Bulles Charly-sur-Marne, 11 juin 2022, Charly-sur-Marne.

Escape Bulles Charly-sur-Marne

2022-06-11 – 2025-06-12

Charly-sur-Marne Aisne Charly-sur-Marne

0 0 Grand Jeu Nature – Le secret de la famille BEDEL

Le Champagne Alain BEDEL, organise un grand jeu de piste grandeur nature, mêlant énigmes et découverte du vignoble champenois. Vous partirez à la recherche d’indices au milieux des vignes et dans nos caves, afin de résoudre le secret de notre famille.

Animation ludique à partager entre amis ou en famille.

REMARQUES IMPORTANTES ET REGLEMENT

Nous vous informons que cette manifestation aura lieu par n’importe quel temps et qu’en cas de non-participation, le montant de l’inscription restera acquis à l’organisation.

En s’inscrivant, les participants et leurs accompagnants déclarent abandonner tout droit sur les supports images, vidéos ou autres réalisés lors de l’événement et qui pourront être utilisés librement par l’organisation.

L’événement est assuré en responsabilité civile. Elle décline toute responsabilité en cas de vol, maladie, défaut d’un participant, accident ou perte durant la manifestation.

L’inscription vaut déclaration de bonne santé.

Respectez le balisage, le code de la route, l’environnement et les consignes de sécurité.

INFORMATION PRATIQUES

Départ : Rendez-vous au sein de la propriété, flasher le QR code près de la plaque vignobles & découvertes et c’est parti avec le livret téléchargé

Parkings gratuits prévus à proximité du départ et de l’arrivée

Attention ce parcours est pédestre et difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite

Chiens acceptés tenus en laisse

Restauration sur place.

Durée: 01h00/01h30.

Ce jeu est sous réserv

site Alain BEDEL

Charly-sur-Marne

dernière mise à jour : 2022-05-17 par