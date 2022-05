Escape Bag La Cavalerie La Cavalerie Catégorie d’évènement: La Cavalerie

Escape Bag La Cavalerie, 7 juillet 2022, La Cavalerie. Escape Bag 1, rue de La Ville La Cavalerie

2022-07-07 – 2022-07-07

1, rue de La Ville La Cavalerie Aveyron 20 EUR La Cavalerie Votre mission ? Résoudre les énigmes tout au long du parcours pour déverrouiller les poches une à une et vous pourrez alors prétendre devenir un véritable chasseur de trésor !

Orientation, observation, dextérité et logique seront indispensables pour venir à bout des épreuves conçues par le fondateur d’une compagnie secrète…

Venez jouer en famille ou entre amis. Sur réservation.

officedetourisme@lacavalerie.fr +33 5 65 62 78 73 http://www.lacavalerie.fr/

Rendez-vous entre 14h30 et 17h au point d’accueil des remparts de La Cavalerie. OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES – Virginie Govignon

1, rue de La Ville La Cavalerie

