du samedi 22 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Bibliothèque municipale de Helfrantzkirch

Venez participer à notre escape à l’intérieur de la bibliothèque. Nos amants ont besoin de vous pour se retrouver et sortir des emprises qui les condament !

Durée 45min, une session par heure, inscription obligatoire

Escape à la biblothèque Bibliothèque municipale de Helfrantzkirch 5 rue Principale 68510 Helfrantzkirch Helfrantzkirch Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T23:00:00;2022-01-23T14:00:00 2022-01-23T23:50:00

