Escapades nocturnes à la découverte des chouettes Mios, mercredi 21 février 2024.

Escapades nocturnes à la découverte des chouettes Mios Gironde

La Ville de Mios propose des balades gratuites avec son animatrice nature.

À travers différentes approches, Mathilde propose à tous les curieux d’entrer dans l’univers des chouettes et de partir en quête de ces oiseaux mystérieux sur Lacanau de Mios les 21, 22, 28 et 29 février, entre 18h30 et 19h (précisions données lors de l’inscription).

Une belle aventure en pleine nature !

Inscriptions obligatoires par mail a.nature@villemios.fr

Durée 1h30/2h.

A partir de 5 ans

Prévoir des vêtements chauds et de terrain.

Places limitées à 12 personnes/escapade. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 18:30:00

fin : 2024-02-21

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine a.nature@villemios.fr

L’événement Escapades nocturnes à la découverte des chouettes Mios a été mis à jour le 2024-02-09 par OT Coeur Bassin