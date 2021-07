Val-d'Aigoual Val-d'Aigoual Gard, Val-d'Aigoual Escapades nature : Voyage dans le temps au cœur des forêts Val-d’Aigoual Val-d'Aigoual Catégories d’évènement: Gard

Val-d'Aigoual

2021-08-07 – 2021-08-08

Val-d’Aigoual Gard Gard Histoire et enjeux forestiers.Voyagez dans le temps à la rencontre d’un garde forestier du début 20ème siècle.Découvrez la forêt d’antan et d’aujourd’hui au travers de ses objets et trésors naturalistes.Stand passant avec objets et documents en lien avec l’histoire des forêts, herbier, outils pédagogiques, faune.Durée : 10h (8h00 à 18h00)Niveau : 1Public : Tout Public.A prévoir : chaussures de randonnées, vêtements de saison, chapeau ou casquette, eau.Inscription obligatoire : sentiersvagabondsapn@gmail.comRendez-vous : Mont Aigoual à l’ObservatoireCette Escapade Nature est proposée par Sentiers Vagabonds – Mathieu Lêveque sentiersvagabondsapn@gmail.com Droits gérés dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Val-d'Aigoual