Escapades nature « Sur la trace des animaux » Centre Eden Cuisery, jeudi 29 février 2024.

Escapades nature « Sur la trace des animaux » Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Activité en intérieur et en extérieur. À partir de 6 ans.

Apprenez à observer et à déchiffrer les traces et indices de présence laissés par les animaux.

Sur réservation. Nombre de places limité. Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Visite de l’espace muséographique non inclus. EUR.

Centre Eden 126, rue de l’Eglise

Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté eden71@saoneetloire71.fr

Début : 2024-02-29 10:00:00

fin : 2024-02-29 12:30:00



