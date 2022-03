Escapades nature “stage pisteur et petit débrouillard de la nature” Cuisery Cuisery Catégories d’évènement: Cuisery

Escapades nature “stage pisteur et petit débrouillard de la nature” Cuisery, 25 avril 2022, Cuisery. Escapades nature “stage pisteur et petit débrouillard de la nature” Rue de l’Eglise Centre Eden Cuisery

2022-04-25 14:00:00 – 2022-04-28 17:00:00 Rue de l’Eglise Centre Eden

Cuisery Saône-et-Loire Cuisery EUR 50 Le centre EDEN te propose de faire tes premiers pas en tant que pisteur et devenir un as du système D en milieu naturel…. Au programme durant quatre demi-journées : reconnaissance d’indices de présence, moulages d’empreintes, initiation au feu, fabrication de cordes, découverte des nœuds et réalisation d’une cabane. Pour les enfants âgés de 8 à 12 ans.

eden71@saoneetloire71.fr +33 3 85 27 08 00 http://www.centre-eden71.fr/

Sur réservation jusqu’à la veille. Nombre de places limitées. Rue de l’Eglise Centre Eden Cuisery

