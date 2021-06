Cuisery Cuisery Cuisery, Saône-et-Loire Escapades nature « Stage petite ourse » Cuisery Cuisery Catégories d’évènement: Cuisery

Cuisery Saône-et-Loire EUR 50 50 Stage à destination des enfants de 8 à 12 ans, désireux de s’initier à l’astronomie : 4 ½ journées et soirées d’observations pour apprendre les bases de l’astronomie : l’orientation, le système solaire, la lune, les mouvements de la terre…Au programme : séances de planétarium, manipulation d’instruments, réalisation de maquettes, jeux. Tarif : 50 €. Sur réservation. eden71@saoneetloire71.fr +33 3 85 27 08 00 http://www.centre-eden.com/ Stage à destination des enfants de 8 à 12 ans, désireux de s’initier à l’astronomie : 4 ½ journées et soirées d’observations pour apprendre les bases de l’astronomie : l’orientation, le système solaire, la lune, les mouvements de la terre…Au programme : séances de planétarium, manipulation d’instruments, réalisation de maquettes, jeux. Tarif : 50 €. Sur réservation. dernière mise à jour : 2021-06-02 par

