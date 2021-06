Cuisery Cuisery Cuisery, Saône-et-Loire Escapades nature « soirée astro » Cuisery Cuisery Catégories d’évènement: Cuisery

Escapades nature « soirée astro » Cuisery, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Cuisery. Escapades nature « soirée astro » 2021-07-13 – 2021-07-13 Rue de l’église Centre Eden

Soirée découverte. Durée : 2h. Venez observer les astres à l'aide de télescopes, loin de toute pollution lumineuse. Tout public. A partir de 7 ans. Sur réservation, jusqu'à la veille. Nombre de places limité. eden71@saoneetloire71.fr +33 3 85 27 08 00 http://www.centre-eden71.fr/

Détails Catégories d’évènement: Cuisery, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Cuisery Adresse Rue de l'église Centre Eden Ville Cuisery lieuville 46.56023#5.00198