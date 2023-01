Escapades nature « planétarium » Cuisery Cuisery Catégories d’Évènement: Cuisery

Saône-et-Loire

Escapades nature « planétarium » Cuisery, 6 février 2023, Cuisery . Escapades nature « planétarium » 126, Rue de l’Eglise Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire Centre Eden 126, Rue de l’Eglise

2023-02-06 – 2023-02-06

Centre Eden 126, Rue de l’Eglise

Cuisery

Saône-et-Loire 5 5 EUR A partir de 5 ans. Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres et planètes lors d’un fabuleux voyage au cœur de l’univers. Tout public. Durée : 1h environ . Réservation en ligne uniquement. Nombre de places limité.

Espace muséographique fermé pendant la saison hivernale. eden71@saoneetloire71.fr +33 3 85 27 08 00 Centre Eden 126, Rue de l’Eglise Cuisery

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Cuisery, Saône-et-Loire Autres Lieu Cuisery Adresse Cuisery Saône-et-Loire Centre Eden 126, Rue de l'Eglise Ville Cuisery lieuville Centre Eden 126, Rue de l'Eglise Cuisery Departement Saône-et-Loire

Cuisery Cuisery Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cuisery/

Escapades nature « planétarium » Cuisery 2023-02-06 was last modified: by Escapades nature « planétarium » Cuisery Cuisery 6 février 2023 126 Cuisery Rue de l'Eglise Centre EDEN Cuisery Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Cuisery Saône-et-Loire