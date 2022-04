Escapades nature ” oiseaux”

2022-04-25 – 2022-04-25 5 EUR Accompagné d’un animateur du centre Eden, partez pendant 2h00 (10h00 à 12h00) à la rencontre des oiseaux en prairie humide.

A partir de 7 ans. Sur réservation jusqu’à la veille. Nombre de places limité. Accompagné d’un animateur du centre Eden, partez pendant 2h00 (10h00 à 12h00) à la rencontre des oiseaux en prairie humide.

A partir de 7 ans. Sur réservation jusqu'à la veille. Nombre de places limité.

