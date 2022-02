Escapades nature » oiseaux d’hiver » Cuisery Cuisery Catégories d’évènement: Cuisery

Saône-et-Loire

Escapades nature » oiseaux d'hiver » Cuisery, 16 février 2022, Cuisery.

2022-02-16

A partir de 7 ans.

De nombreux oiseaux viennent passer l’hiver chez nous. Partons les observer et découvrons leurs secrets pour survivre au froid et au manque de nourriture. Sur réservation jusqu’à la veille. Nombre de places limité. eden71@saoneetloire71.fr +33 3 85 27 08 00 http://www.centre-eden71.fr/ A partir de 7 ans.

De nombreux oiseaux viennent passer l'hiver chez nous. Partons les observer et découvrons leurs secrets pour survivre au froid et au manque de nourriture. Sur réservation jusqu'à la veille. Nombre de places limité.

