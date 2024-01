Escapades nature « Nichoirs et Cie » Centre Eden Cuisery, mercredi 21 février 2024.

Escapades nature « Nichoirs et Cie » Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Présentation de nichoirs, conseil sur la fabrication et l’installation de nichoirs, assemblage d’un modèle en salle (choix à faire parmi 3 références). Possibilité d’achat de nichoirs en boutique.

Activité en salle et en extérieur.

Tout public, enfants à partir de 9 ans (utilisation d’outil de bricolage marteau, visseuse, agrafeuse…).

Sur Réservation. Nombre de places limité. Visite de l’espace muséographique non incluse. EUR.

Centre Eden 126, rue de l’Eglise

Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté eden71@saoneetloire71.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:00:00

fin : 2024-02-21 16:30:00



L’événement Escapades nature « Nichoirs et Cie » Cuisery a été mis à jour le 2024-01-25 par Mission Tourisme Département 71