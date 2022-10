Escapades nature » Le monde fabuleux des champignons » Cuisery Cuisery Catégories d’évènement: Cuisery

Sane-et-Loire A partir de 10 ans / adultes. Venez-vous initier à la découverte et à la détermination des champignons, par l’odeur, la couleur et le goût.

Matériel nécessaire : bottes, imperméables, panier en osier, couteau de poche, gilet jaune, un sifflet (si vous en possédez un) et téléphone portable.

Attention : sortie dépendante des aléas de la météo du moment et des jours précédents. Nombre de places limité. Visite de l’espace muséographique incluse. Sur réservation. eden71@saoneetloire71.fr +33 3 85 27 08 00 Centre Eden 126 Rue de l’Eglise Cuisery

