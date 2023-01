Escapades nature « Initiation au dessin scientifique » Cuisery Cuisery Catégories d’Évènement: Cuisery

Escapades nature « Initiation au dessin scientifique » Cuisery, 7 février 2023

Saône-et-Loire 5 5 EUR Activité en intérieur. A partir de 12 ans –adultes. Le dessin scientifique consiste à reproduire le plus fidèlement possible un animal, une plante ou un objet. Des modules de 3h afin d’acquérir les clés du dessin scientifique, maitriser les formes, les volumes et les textures (plumes, poils, écailles…) à l’aide de différents animaux naturalisés. Le matériel est prêté par le Centre EDEN (possibilité d’amener son propre matériel). Réservation en ligne uniquement. Centre EDEN 126, Rue de l’Eglise Cuisery

