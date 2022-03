Escapades nature : Fleurs de printemps Cuisery Cuisery Catégories d’évènement: Cuisery

Escapades nature : Fleurs de printemps Centre EDEN 126, Rue de l'Eglise Cuisery

2022-04-22 14:00:00 – 2022-04-22 15:00:00

Cuisery Saône-et-Loire Cuisery 3 EUR Activité en extérieur.

A partir de 6 ans

Un atelier où nous ferons un petit herbier, des jeux sensoriels et du Land’art : Tout un programme pour fêter le retour des fleurs et des couleurs dans le parc du centre Eden !

