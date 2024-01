Escapades nature « Brico récup Nature » Centre EDEN Cuisery, mardi 27 février 2024.

Escapades nature « Brico récup Nature » Centre EDEN Cuisery Saône-et-Loire

A partir de 8 ans.

La récup’, c’est l’avenir ! Et les emballages…des trésors ! Venez bricoler des bouteilles plastique, bouchons ou rouleaux de carton pour les transformer en fleur, tête d’animaux, et autre poisson, à remporter à la maison.

Sur réservation au 03.85.27.08.00. Nombre de place limité. Visite de l’espace muséographique non incluse. EUR.

Centre EDEN 126, Rue de l’Eglise

Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté eden71@saoneetloire71.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:00:00

fin : 2024-02-27 16:00:00



L’événement Escapades nature « Brico récup Nature » Cuisery a été mis à jour le 2024-01-25 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II