Escapades nature à l’étang du Puits Argent-sur-Sauldre, mercredi 24 avril 2024.

Escapades nature à l’étang du Puits Argent-sur-Sauldre Cher

Venez découvrir l’avifaune et les richesses de ce site. Sur les rives du plan d’eau, venez observer les oiseaux et découvrir les plantes et les arbres des milieux humides.

Balade autour de l’étang et du canal. De bon matin, venez découvrir l’histoire de l’étang et du Canal de la Sauldre ainsi que la richsse naturelle du site. 33 3 EUR.

Début : 2024-04-24 09:00:00

fin : 2024-04-24

Etang du Puits

Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire

