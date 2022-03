Escapades nature “à la découverte des bêtes aquatiques” Cuisery Cuisery Catégories d’évènement: Cuisery

Saône-et-Loire

Escapades nature “à la découverte des bêtes aquatiques” Cuisery, 21 avril 2022, Cuisery. Escapades nature “à la découverte des bêtes aquatiques” Centre Eden 126 rue de l’Eglise Cuisery

2022-04-21 – 2022-04-21 Centre Eden 126 rue de l’Eglise

Cuisery Saône-et-Loire 5 EUR Partez sur le terrain pêcher des petites bêtes aquatiques à l’épuisette. Découvrez leurs modes de vie caractéristiques et poursuivez l’exploration au Centre Eden (tout public – à partir de 6 ans). Durée : 2h environ (14h à 16h). Sur réservation, jusqu’à la veille. Nombre de places limités. Partez sur le terrain pêcher des petites bêtes aquatiques à l’épuisette. Découvrez leurs modes de vie caractéristiques et poursuivez l’exploration au Centre Eden (tout public – à partir de 6 ans). Durée : 2h environ (14h à 16h). Sur réservation, jusqu’à la veille. Nombre de places limités. Centre Eden 126 rue de l’Eglise Cuisery

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Cuisery, Saône-et-Loire Autres Lieu Cuisery Adresse Centre Eden 126 rue de l'Eglise Ville Cuisery lieuville Centre Eden 126 rue de l'Eglise Cuisery Departement Saône-et-Loire

Cuisery Cuisery Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cuisery/

Escapades nature “à la découverte des bêtes aquatiques” Cuisery 2022-04-21 was last modified: by Escapades nature “à la découverte des bêtes aquatiques” Cuisery Cuisery 21 avril 2022 Cuisery Saône-et-Loire

Cuisery Saône-et-Loire