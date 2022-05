Escapades Musicales : sextet cordes et lames Biganos, 23 juin 2022, Biganos.

Escapades Musicales : sextet cordes et lames Rue du Prieuré de Comprian Port des Tuiles Biganos

2022-06-23 – 2022-06-23 Rue du Prieuré de Comprian Port des Tuiles

Biganos 33380

EUR 13ème édition des Escapades Musicales du 23 juin au 23 juillet.

Concert de Jean-François Durez & Quintette à cordes.

Le Sextet “Cordes et Lames” : Jean-François Durez, percussions, Julie Gehan-Rodriguez, violon, Laure Franz, violon, Anne-Sophie Libra, alto, Sophie Chauvenet, violoncelle, Philippe Blard, contrebasse.

Rencontre magique et grand public entre les claviers de percussions et un quintette à cordes de haut niveau pour un programme de fête allant de Vivaldi à Jean-Sébastien Bach en passant par Michel Legrand, Piazzolla sans oublier les Beatles !

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à l’Espace culturel : Rue Pierre de Courbetin – 33380 Biganos

CONCERT GRATUIT offert par Smurfit Kappa Cellulose du Pin, mécène principal des Escapades Musicales. Avec le soutien de la COBAN.

Plus d’informations et programmation sur https://www.lesescapadesmusicales.com/programmation-2022

@Romain Serrano

Rue du Prieuré de Comprian Port des Tuiles Biganos

dernière mise à jour : 2022-05-26 par