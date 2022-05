Escapades Musicales : musique des amériques, de benny goodman à gershwin ! Audenge, 8 juillet 2022, Audenge.

Escapades Musicales : musique des amériques, de benny goodman à gershwin ! Parvis de l’église 17 Rue des Acacias Audenge

2022-07-08 – 2022-07-08 Parvis de l’église 17 Rue des Acacias

Audenge 33980

EUR 13ème édition des Escapades Musicales du 23 juin au 23 juillet.

Pierre Génisson, clarinette et Bruno Fontaine, piano.

Après avoir passé près de deux ans aux États-Unis, Pierre Génisson est certainement le plus américain des clarinettistes français. Avec la complicité de Bruno fontaine, nul doute qu’il nous entraînera avec panache et brio sur les chemins buissonniers entre post-classique et jazz !

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à l’Eglise Saint-Paul : 17 Rue des Acacias – 33980, Audenge

Plus d’informations et programmation sur https://www.lesescapadesmusicales.com/programmation-2022

13ème édition des Escapades Musicales du 23 juin au 23 juillet.

Pierre Génisson, clarinette et Bruno Fontaine, piano.

Après avoir passé près de deux ans aux États-Unis, Pierre Génisson est certainement le plus américain des clarinettistes français. Avec la complicité de Bruno fontaine, nul doute qu’il nous entraînera avec panache et brio sur les chemins buissonniers entre post-classique et jazz !

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à l’Eglise Saint-Paul : 17 Rue des Acacias – 33980, Audenge

Plus d’informations et programmation sur https://www.lesescapadesmusicales.com/programmation-2022

13ème édition des Escapades Musicales du 23 juin au 23 juillet.

Pierre Génisson, clarinette et Bruno Fontaine, piano.

Après avoir passé près de deux ans aux États-Unis, Pierre Génisson est certainement le plus américain des clarinettistes français. Avec la complicité de Bruno fontaine, nul doute qu’il nous entraînera avec panache et brio sur les chemins buissonniers entre post-classique et jazz !

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à l’Eglise Saint-Paul : 17 Rue des Acacias – 33980, Audenge

Plus d’informations et programmation sur https://www.lesescapadesmusicales.com/programmation-2022

@Pierre-Génisson

Parvis de l’église 17 Rue des Acacias Audenge

dernière mise à jour : 2022-05-26 par