Escapades Musicales : l’art de la fugue Lanton, 1 juillet 2022, Lanton.

Escapades Musicales : l’art de la fugue Castel Landou 7 Allée Toulouse-Lautrec Lanton

2022-07-01 – 2022-07-01 Castel Landou 7 Allée Toulouse-Lautrec

Lanton 33138

EUR 13ème édition des Escapades Musicales du 23 juin au 23 juillet.

Quatuor Debussy : Christophe Collette, violon, Emmanuel Bernard, violon, Vincent Deprecq, alto, Cédric Conchon, violoncelle.

Les Escapades Musicales vous proposent avec la complicité du Quatuor Debussy un voyage jubilatoire à travers l’une des formes musicales les plus exigeantes et les plus folles et ce à travers les siècles ! Imaginez le défi que représente un voyage musical allant de Bach, Mozart, Mendelssohn ou Beethoven pour arriver jusqu’à Piazzolla !

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu au Centre d’Animation, 18 Avenue de la Libération – 33138, Lanton

Plus d’informations et programmation sur https://www.lesescapadesmusicales.com/programmation-2022

@Olivier Ramonteu

