Escapades fluviales au Port de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry, samedi 6 juillet 2024.

Escapades fluviales au Port de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Samedi

« Escapade Fluviales au Port de Grignon »

Escapades au Port de Grignon dans le cadre du Loiret au fil de l’eau. Samedi vide-greniers, joutes, démonstration d’aviron et groupe de Banda. Samedi et dimanche balades avec bateaux de Loire et Belle de Grignon, canoës, paddle, jeux de bois, cordier, exposition sur la Loire et le Canal, conférence et maquette sur le nouveau coche d’eau, maquettes de bateaux télécommandées, buvette et repas paëlla le dimanche (sur réservation) avec animation musicale. (Certaines activités sont payantes). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-07

45 Rue du Port

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire belledegrignon@orange.fr

