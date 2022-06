ESCAPADES EN MAINE SAOSNOIS – RANDONNÉE PÉDESTRE EN FORÊT DE PERSEIGNE Neufchâtel-en-Saosnois Neufchâtel-en-Saosnois Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Saosnois

Sarthe Neufchâtel-en-Saosnois RDV à 14h en Forêt de Perseigne pour une randonnée pédestre de 10km. Pour votre confort et en cas de chaleur, prévoir de bonnes chaussures, un pantalon long, de l’eau et un chapeau.

Gratuit sur inscription avant le mercredi 3 août.

