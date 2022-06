ESCAPADES EN MAINE SAOSNOIS – NATURE ET PATRIMOINE EN MAINE SAOSNOIS Saint-Cosme-en-Vairais, 26 juillet 2022, Saint-Cosme-en-Vairais.

ESCAPADES EN MAINE SAOSNOIS – NATURE ET PATRIMOINE EN MAINE SAOSNOIS

Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

2022-07-26 11:30:00 – 2022-07-26 17:00:00

Saint-Cosme-en-Vairais

Sarthe

Saint-Cosme-en-Vairais

11h30 : RDV à l’espace Verno Vici à St Cosme en Vairais pour une découverte du patrimoine naturel (mares, arbres trognes, jardin) et culturel : église (XIème siècle), presbytère (XVIIIème), le four à pain (XVIIème) et la grange dîmeresse.

12h30 : pique-nique tiré de votre besace (non fourni)

13h30 : visite commentée de l’écomusée la Grange, consacrée aux outils et aux savoir-faire d’autrefois dans le monde rural. Une riche collection autours de différentes thématiques (charron, tisserand, maréchal-ferrant, tonnelier, laveuse…) vous est présentée.

15h30 : La famille de Levis Mirepoix vous ouvre les grilles de leur château de Chéreperrine à Origny pour une visite des extérieurs (cour d’honneur, chapelle, écuries et glacière)

Gratuit sur inscription avant le vendredi 22 juillet

Saint-Cosme-en-Vairais

dernière mise à jour : 2022-06-21 par