ESCAPADES EN MAINE SAOSNOIS – LE VÉGÉTAL DANS TOUS SES ÉTATS Monhoudou, 11 août 2022, Monhoudou.

2022-08-11 13:45:00 – 2022-08-11 17:30:00

L’office de Tourisme vous propose de partir à la rencontre des producteurs de son territoire. Charles Librizzi a crée sa micro-entreprise Pré’Sage, spécialisée dans les plantes aromatiques et médicinales qu’il transforme en hydrolat et en huile essentielle. Vous pourrez échanger avec lui et il pourra vous donner de précieux conseils.

Vous poursuivrez votre après-midi par la découverte d’un site de méthanisation à Marolles les Braults. Pascal Louaze, agriculteur et vendeur direct à la ferme de La Forge s’est lancé dans la production de biogaz.

Rdv à 13h45 – place de la République à Mamers

Gratuit, sur inscription avant le lundi 8 août.

